Tabellone femminile Roland Garros 2023 | Swiatek e Sabalenka favorite | Trevisan guida la pattuglia azzurra

(Di giovedì 25 maggio 2023) È stato sorteggiato ilprincipale delper quel che concerne il singolare, con Igaed Arynache saranno le prime due teste di serie. Attenzione anche ad Elena Rybakina, numero 4 ed inserita nella parte alta del, così come a Martinache, testa di serie numero 26, è in rotta di collisione con Elina Svitolina e successivamente Caroline Garcia. Presenti anche Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Sara Errani, finalista dell’edizione 2012.PARTE ALTA (1)vs Bucsa Q/LL vs Liu Peterson vs Q/LL Wang vs (31) Bouzkova (18) Azarenka vs ...

... semifinali a partire dalle 15 Sabato 10 giugno: finalea partire dalle 15 Domenica 11 giugno: finale maschile a partire dalle 15 Ilmaschile US Open 2022 Il...Ilmaschile US Open 2022 IlUS Open 2022Nel, le coppie Salazar/Triay e Josemaria/Sanchez cercano il riscatto dopo la vittoria di Brea/Gonzalez a Copenaghen mentre tra gli uomini, out Galan/Lebron per l'infortunio di ...

Tabellone femminile Roland Garros 2023: tutti gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale OA Sport

Delineato il tabellone femminile del Roland Garros 2023, 128 giocatrici saranno al via per potersi aggiudicare il secondo Slam della stagione; sei al momento le italiane presenti in tabellone, con un ...Si è conclusa la cerimonia di sorteggio del tabellone femminile del Roland Garros 2023 di tennis, che vede già la presenza di ben quattro lucky loser, per defezioni last minute: all’esordio la numero ...