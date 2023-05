Sziget Festival 2023 | dieci anni di Lightstage | a Budapest anche Extraliscio e Meganoidi tra gli altri

Leggi su funweek

(Di giovedì 25 maggio 2023) Torna ilcon una line up potenziata da 20 a 23 live nei sei giorni e un’importante rappresentanza italiana. Tanti i nomi previsti nel programma dal 10 al 15 agosto con esibizioni live pomeridiane e dj-set notturni. Tra gli italiani, Santi Francesi, Studio Murena, Dumbo Gets Mad, Palmaria, Savana Funk,, Red Room, Gianpiero Carbonara DJ, Carlo Chicco DJ, Fab MayDay DJ, Mr. Bogo, Chroma Sound System DJ Set e Andrea Fiorito DJ. E ancora King Hammond + The Big ska Swindle, Flanger Kids, Stanton and the season, Sam Hanlan, David Bay DJ Set, Maris Pihlap, Viah, Slapstick?, Lizzy and the palm, África, Xadi, 7ebra, Gen and the Degenerates, UjjaYi....