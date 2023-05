Surf | sei azzurri pronti per i mondiali a El Salvador | in palio 8 carte olimpiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - È iniziato ufficialmente il countdown per i Campionatidi, in programma da martedì 30 maggio a mercoledì 7 giugno nelle acque di La Bocana/El Sunzal (El). La rassegna iridata assegnerà ben otto. Si qualificheranno direttamente ai Giochi Estivi di Parigi 2024, infatti, l'uomo e la donna con il punteggio più alto provenienti da ciascuno dei quattro continenti (Africa, Asia, Europa e Oceania). I due slot di qualificazione olimpica per le Americhe, invece, saranno decisi attraverso i Giochi Panamericani di Santiago 2023. Per l'Italia sono iscritti alla competizione sei atleti (tre uomini e tre donne): Leonardo Fioravanti, Jesse Mendes, Edoardo Papa, Emily Gussoni, Giada Legati e Indiana Ferri. L'evento, dopo otto giornate di gara, vivrà ...

