Supplenze | scuola di Crema ricerca docente A042

(Di giovedì 25 maggio 2023) Interpelli per ladi personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

Verrà scorso sia per leal 31 agosto o 30 giugno 2024 sia per lefinalizzate al ...In questi giorni vengono pubblicate numerose graduatorie del concorso ordinario 2020 per la......ore di lezione nelle classi e in parte a disposizione per progetti di potenziamento e/obrevi. Non sarà nemmeno possibile conoscere il plesso in cui si verrà assegnati nel caso la......2023/2024 LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE Puntata del 17 aprile con Attilio Varengo (Cisl) (... posso accettareannuali in un'altra provincia e con altra classe di concorso 40:15 ...

Supplenze, algoritmo bocciato. Illegittima l’esclusione anche per le sedi espresse. Tribunale di Salerno accoglie ricorso Orizzonte Scuola

I più fortunati, quelli che hanno una cattedra, sono tra i peggio retribuiti in Occidente. Gli altri possono essere costretti a fare centinaia di chilometri ...santagata-2105 CASAVACANZE700. WhatsApp Facebook Twitter Email Print. L’inaugurazione sabato 27 maggio alle ore 18 presso il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio. Attraverso la combinazio ...