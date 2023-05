Supercoppa Italiana | in semifinale sarà Napoli-Fiorentina | come funziona il nuovo format con due partite

I nerazzurri battono in rimonta 2 - 1 la Fiorentina e conquistano dopo lail secondo trofeo della stagione. Merito di Lautaro Martinez, autore di una doppietta, e dell'allenatore Simone Inzaghi, criticatissimo un paio di mesi fa per le troppe sconfitte ...Ultime notizie . Alla luce del risultato in finale di Coppa Italia, con la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, possiamo già stabilire quali saranno le due semifinali di2024 . Il nuovo format del torneo, infatti, prevede che non ci sia più solo una finalissima tra la vincente dello scudetto e la vincente di Coppa Italia, bensì una competizione a ...I nerazzurri campioni in carica vogliono aggiungere il secondo titolo stagionale dopo laprima della finalissima di Istanbul, i Viola tornare ad alzare un trofeo dopo 22 anni. La ...

Supercoppa Italiana 2024, definita la squadra che il Napoli affronterà in semifinale CalcioNapoli1926.it

Supercoppa Italiana una delle due semifinali sarà Napoli-Fiorentina, mentre l'altra sarà Inter-Lazio se i biancocelesti restano secondi.Lautaro Martinez è andato a consolare Nico Gonzalez prima della festa per la vittoria della Coppa Italia: l’attaccante nerazzurro e ...