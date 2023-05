(Di giovedì 25 maggio 2023) Dal G7 di Hiroshima al forum Cina-Asia centrale di Xian, dalla visita di Macron in Mongolia al forum India-Pacific Islands Cooperation tenuto dall'India. Nell'ultima settimana in Asia sono accaduti molteplici fatti rilevanti. Tanta carne al fuoco, a conferma di come il continente asiatico risulterà sempre più centrale nelle dinamiche geopolitiche in corso. InsideOver.

... regionali e nazionali e con tutte le autorità competenti, come ha testimoniato sabato ilin Prefettura a Bologna, dove hanno partecipato idel Gruppo FS, i ministri Salvini e ..."Quattro capi di Stato Maggiore, idelle maggiori associazioni rappresentative dell'economia del mare in questomomento, l'... Giovanni Acampora, dando il via ai lavori del 2°Nazionale ......lettera inviata dai russi agli statunitensi sulla materia e che ha dato vita ad un paio di... https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/aktuell/newsuebersicht/2021/06/2021 - geneva -

Summit, vertici e incontri: il futuro del mondo passa dall'Asia Inside Over

Roma, 25 mag. (askanews) - "Quattro capi di Stato Maggiore, i vertici delle maggiori associazioni rappresentative dell'economia del mare in questo ...Non un solo summit, per altro tra due elementi di vertice della Scu salentina. Ma numerosi incontri “clandestini” per fissare regole e stabilire la ripartizione delle ...