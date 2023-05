... però non sono statitirati per fare male". Lo ha spiegato Daniele Vincini, segretario del sindacato della Polizia localea margine di una protesta in piazza Scala, parlando del video ......assalto di Ultima Generazione al Senato FERITO AGENTE MUNICIPALE Fotogallery - Aggressione a... mostra solo le ultime fasi dell'intervento degli agenti, che, secondo il sindacato, sarebbero ...Stando a quanto riferito invece dal sindacato, tutto sarebbe iniziato vicino al Parco Trotter,...cercato di scappare prendendo a calci due 'ghisa' e subito dopo sarebbe stata fermata adi ...

Sulpl, colpi agenti dati nella concitazione e non per fare male Agenzia ANSA

però non sono stati colpi tirati per fare male". Lo ha spiegato Daniele Vincini, segretario del sindacato della Polizia locale Sulpl a margine di una protesta in piazza Scala, parlando del video dove ...Il sindaco e l'assessore alla Sicurezza Granelli puntano il dito sugli agenti: "Accertare i comportamenti". Vincini (Sulpl): "Ci rimettono sempre i vigili" ...