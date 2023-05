Fatih Birol, direttore dell'Agenzia internazionale dell', al Sole 24 Ore: "Se guardiamo al solare Pechino è ormai di gran lunga il player dominante, l'Europa si focalizzi su altro" L'pulita conquista sempre di più il favore degli investitori, attirando ben due terzi dei 2.800 miliardi di dollari destinati quest'anno al settore a livello mondiale. La stima è dell'Agenzia ...È il fattore EROEI , ossia l'restituita sulla base di ... proprio perché non esistono dati certi'effettivo consumo , ... Le promesseMB: In sostanza, manchiamo di informazioni ...... sotto ildeal europeo in linea con la proposta per la ...norme più severe sul riciclo e obiettivi vincolanti per il 2030'...dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e...

Sull’energia green due terzi degli investimenti: «Ma è inutile competere con la Cina» Il Sole 24 ORE