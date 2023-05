Sudtirol - Reggina quote e pronostico | regna l' equilibrio | Odogwu la decide?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Archiviata la regular season, in Serie B è tempo di tornare in campo per le squadre che si sono qualificate ai playoff. In palio c'è l'ultimo posto per la Serie A con Frosinone e Genoa che hanno già ...

IL PRONOSTICO diSüdtirol esi giocano la Serie A e per questo la gara sarà equilibrata. La squadra di Bisoli con 38 gol in 38 gare ha il peggior attacco delle squadre ...Calendario Playoff Serie B 2022 - 23 Turno preliminare (gara unica) 26 maggio27 maggio Cagliari - Venezia Semifinali andata ritorno 29 maggiovs Bari 2 giugno ...Venerdì 26 maggio prenderanno il via i Playoff di Serie B. Il primo turno vedrà protagoniste, qualificatesi dopo il piazzamento finale in sesta e settima posizione. I due precedenti di campionato sono equilibrati: successo dellaall'andata e successo dei tirolesi ...

Sudtirol-Reggina: le possibili scelte di Inzaghi. Un dubbio in difesa CityNow

I playoff e i playout di Serie B sono pronti a prendere il via con un fitto calendario, che partirà il 26 maggio e terminerà l’11 giugno. Dopo aver reso note le date ufficiali, gli impegni delle varie ...E poi c’è il gigante Odogwu, che in un modo o nell’altro riesce spesso a buttarla dentro (9 gol) e che già in campionato ha punito la Reggina con una doppietta", si legge sul quotidiano sportivo.