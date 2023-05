Sudtirol-Reggina | Bisoli | “Partita storica | faremo di tutto per far felice la nostra gente”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’allenatore del, Pierpaolo, alla vigilia della sfida contro la, valevole per il turno preliminare dei playoff del campionato di Serie B 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Ho visto i miei ragazzi concentrati e convinti di giocare al meglio questa. Sarà una sfida molto difficile, anche perché laarriva a questi playoff con grande entusiasmo. Quest’ultimo deve contraddistinguere anche laprestazione, sapendo però che per ottenere la qualificazione al prossimo turno ci sarà da far fatica. Per noi questa sarà unadiper farla. In allenamento ho visto una squadra ...