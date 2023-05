Succession | Brian Cox pensa che Logan sia morto troppo presto | Non è che si volevano liberare di me?

La star diCox , ha commentato la decisione di uccidere il suo personaggio , il patriarca Logan Roy, nel terzo episodio della quarta e ultima stagione dello show ritenendo che, a suo parere, ...La recensione dell'episodio 4 FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV4, il cast della serie TV daCox a Sarah Snook L'appuntamento con la stagione finale di ...ha basato il suo successo su personaggi dal colletto bianco ma a doppia faccia, una ... Il cast è incredibile comprende nomi come Hiam Abbass,Cox, Kieran Culkin, Sarah Snook, Jeremy ...

Succession, Brian Cox pensa che Logan sia morto troppo presto ... Movieplayer

The actor chats about his Tony nomination for “A Doll’s House,” new A24 movie “You Hurt My Feelings,” and the big “Succession” finale this weekend. (And yes—Stewy is in it.) ...Succession season 4 spoilers follow. Succession star Brian Cox has shared his shocking theory that Logan Roy may still be alive. The actor has come up with his own explanation for why Logan's death in ...