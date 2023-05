per Nanni è abitudine ma non senza ricordi speciali come quando nel 1978 per Ecce bombo, "venni con una giacca gialla a quadretti comprata in un negozio dell'usato. Allora c'era la proiezione ...Sono molto orgogliosa di questa collezione e non vedo l'ora che debutti a" ha fatto sapere ... Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: - Met Gala 2023, Dua Lipacon un ...Il film che ieri ha aperto il Festival di, Jeanne du Barry di Maïwenn, che ne è regista e protagonista, segna non solo la rinascita ... ma in "Jeanne du Barry" l'astro del suo talento...

Su Cannes splende «Il sol dell’avvenire». Nanni Moretti in gara per la Palma d'oro Gazzetta del Sud

Italia ancora protagonista col film più “morettiano” di sempre (l’ottavo presentato al Festival). Ma ci sono anche Juliette Binoche cuoca stellata e i nativi dell’Amazzonia ...Cannes è in gran fermento con il Festival del Cinema. Le star calcano il tappeto rosso con look firmati dalle più grandi maison di moda. Ma Cannes è celebre anche per i gioielli da sogno sul red carpe ...