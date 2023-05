(Di giovedì 25 maggio 2023) Unadi 14 anni hato unal, uccidendo nel sonno 20 studentesse fra i 12 e i 18 anni. Altre nove tra bambine e adolescenti, sono invece rimaste ferite in gravi condizioni. La tragedia è accaduta nella città mineraria di Mahdia, in Guyana. L'articolo .

Studentessa appicca un incendio al dormitorio della scuola: morte 20 ragazzine Orizzonte Scuola

Così sono morte 20 studentesse nella città mineraria di Mahdia, in Guyana: altre nove tra bambine e adolescenti, sono invece rimaste ferite in gravi condizioni. Come riferisce la Cbs News che dà la ...