Striscia la Notizia | questa sera tapiro d’oro gigante ai giornalisti e redattore de ”La Stampa”

L'inviata dila, Stefania Petyx , si è occupata del caso recandosi sul posto qualche giorno dopo l'alluvione e poi ancora un anno dopo, nel 2019. L'inviata era andata a chiedere ...Amara sorpresa per lo staff tecnico Viola dopo la sconfitta contro l'Inter. Durante la premiazione sono finiti i riconoscimenti e alcuni sono tornati a casa a mani vuote. Problemi di organizzazione ...Collabora con Fabio Alisei fino a lavorare con lui inla, acquisendo maggiore popolarità anche nel mainstream. Paolo Noise in terapia intensiva: cos'ha e le sue condizioni ora Lo ...

Striscia la notizia a Pavona, il sottopasso slitta (ancora) di 5 mesi Il Caffè.tv

Un Tapiro gigante proiettato sulla facciata de “La Stampa” in via Ernesto Lugaro, 15 a Torino. Ieri sera, mercoledì 24 maggio, la troupe di Valerio Staffelli di Striscia La Notizie è stata circa tre o ...Michelle Hunziker ha portato una ventata di freschezza sul palco di Striscia la Notizia, lo ha fatto con un look elegante e vitaminico: ecco tutti i ...