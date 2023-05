Stretto di Messina | sì definitivo al decreto Salvini | Sarà il Ponte degli italiani

(Di giovedì 25 maggio 2023) «Non è ildima è il. È ilpiù studiato al mondo, più verificato al mondo, più indagato al mondo e più atteso.ila campata unica più lunga al mondo». Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo, subito dopo il via liberaallegge sul(con 103 voti a favore, 49 contrari e 3 astenuti), non nasconde l'entusiasmo per questo progetto fortemente voluto che ora inizia a vedere davvero la luce. «Parlare di giornata storica, definitiva e attesa da più di 50 anni è assolutamente adatto. Oggi è una grande giornata, non solo per Sicilia e Calabria ma per l'Italia intera. Sono orgoglioso di questo nuovo ...

