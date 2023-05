Stretta UE su criptovalute | quando le attività vengono segnalate

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il Consiglio dei ministri dell’Unione europea ha raggiunto un accordo sulla bozza DAC8 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, modificando la direttiva esistente per richiedere la segnalazione e lo scambio automatico di informazioni (AEOI) sui proventi delle transazioni di. Ma cosa cambia quindi in concreto? L’accordo UE sulleCon l’intervento di Bruxelles, nell’UE dal 2026 i fornitori di servizi di cripto-asset dovranno condurre procedure di due diligence sui clienti. E cos’è la due diligence? La due diligence è un’indagine, un controllo o una revisione eseguita per confermare fatti o dettagli di una questione in esame. Nel mondo finanziario, la due diligence richiede un esame dei documenti finanziari prima di entrare in una transazione proposta con un’altra parte. Pertanto chi opera con le ...