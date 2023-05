(Di giovedì 25 maggio 2023) "Non potreste capire quanto sono emozionata e il motivo nasce dalla consapevolezza che la designazione casuale come difensore d'ufficio mi ha dato l'opportunità di essere in un procedimento che ...

... difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro, nell'udienza di Appello che si celebra a Caltanissetta e che vede l'ex superlatitante imputato come mandante delle. In primo grado Messina Denaro ......consecutiva a presenziare all'udienza del processo d'appello che lo vede imputato per le... Laè stata nominata nella scorsa udienza dalla Presidente della Corte, Maria Carmela Giannazzo, ...I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso del suo, l'avvocato ... tra Barrafraca e Pietraperzia, ledi Capaci e via D'Amelio. Tags: omicidio · salvatore ...

Stragi '92, legale Messina Denaro, è un processo storico Agenzia ANSA

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro ha rinunciato per la quarta volta consecutiva a presenziare all’udienza del processo d’appello che lo vede imputato per le stragi mafiose del 1992. Ad annunciarlo ...E' iniziata così l'arringa difensiva dell'avvocato Adriana Vella, difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro, nell'udienza di Appello che si celebra a Caltanissetta e che vede l'ex superlatitante ...