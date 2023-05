Lalavoro non si ferma - 1.500 morti l'anno scorso secondo dati prudenziali dei sindacati e centinaia già nei primi mesi del 2023 - e oggi si registra un nuovo pesantissimo tributo di sangue. ...... tre sono deceduti in Lombardia, di cui uno al primo giorno in un'azienda e un altro padre di un bambino di 8 mesi, uno in Sardegna e il quinto in Calabria Lalavoro non si ferma - 1.500 ...Il giovedì nero: 5 mortilavoro Lalavoro non si ferma - 1.500 morti l'anno scorso secondo dati prudenziali dei sindacati e centinaia già nei primi mesi del 2023 - e oggi si registra ...

Strage sul lavoro, cinque morti in un giorno: tre in Lombardia Gazzetta del Sud

Un operaio di 60 anni è morto, questo pomeriggio, dopo essere caduto da un'impalcatura all'interno di un cantiere edile, in via Cavour a Macherio (Monza). È il terzo morto in ...La strage sul lavoro non si ferma - 1.500 morti l'anno scorso secondo dati prudenziali dei sindacati e centinaia già nei primi mesi del 2023 - e oggi si registra un nuovo pesantissimo tributo di sangu ...