Strage di Bologna | ecco l’ultima trovata per impedire l’esame del Dna sui resti della Fresu | la donna “scomparsa”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si accende la battaglia “preliminare” al processo di appello – imputato Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo in primo grado – per ladi. Obiettivo dei difensori dell’imputato: rinnovare il dibattimento sullaalla luce di fatti nuovi “insorti” nelle more o successivamente al rito celebrato in Corte d’Assise e per la valutazione di elementi – a partire dalla “maschera facciale” attribuita a Maria– che la Corte presieduta dal giudice Michele Leoni ha ritenuto di non dover ulteriormente approfondire. Nell’udienza di mercoledì, è in particolare sugli esiti del “Dna” suiattribuiti a Mariache si è registrato lo scontro più intenso. Infatti, non potendo certo negare l’esito di un esame scientifico così accurato, la Procura generale e le parti ...

" Purtroppo, già da molti anni la commemorazione delle vittime delladi Capaci si è ... Fortunatamente io mi trovavo in un paesino vicino adove sono stato accolto calorosamente dai ...È la storia dei legami tra la deputata di Fratelli d'Italia e Luigi Ciavardini , condannato in via definitiva per ladie per altri fatti di sangue che portano la firma del terrorismo ...Un'elezione contestatissima, visto la vicinanza della meloniana con l'ex terrorista nero Luigi Ciavardini, condannato per ladi. 'Ciavardini non è un amico" - sostiene Colosimo in un'...

Dal delitto Mattarella alla strage di Bologna: la trama oscura che lega mafia e terrorismo nero la Repubblica

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue senza sosta il lavoro dei tecnici di RFI per riaprire lunedì 29 maggio la linea ferroviaria Bologna-Rimini, in anticipo rispetto alla data del 2 giugno annunciata sabato ...La Corte entro gennaio 2022 vuol chiudere il discorso e annunciare la piena verità sull’orrenda strage di Bologna, 2 agosto 1980 (alla stazione ferroviaria), in cui persero la vita la 23enne Maria ...