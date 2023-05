Strade trasformate in torrenti nel Bresciano | a Rezzato crollato l’argine del naviglio | una famiglia isolata a Lavenone

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio in provincia di Brescia. Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con leindi fango. Aè anchedele due auto parcheggiate sono finite nel canale senza causare feriti. In città si sono verificati forti disagi alla viabilità a causa di alcuni sottopassi allagati. Alcuni alberi sono caduti su delle auto parcheggiate lungo la salita del Castello a Brescia. Aunarisulta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

