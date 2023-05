Stellantis investe in Lyten per tecnologia batterie litio-zolfo per EV

(Di giovedì 25 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) –N.V. e, Inc. hanno annunciato oggi cheVentures, il fondo di venture capital di, ha investito inper accelerare la commercializzazione delle applicazioni del3D Graphene per il settore della mobilità, tra cui la batteria alper EV LytCell, materiali compositi leggeri e nuovi sistemi di rilevamento a bordo., azienda pioniera nell’impiego del grafene tridimensionale (3D), sfrutterà l’esclusiva sintonizzabilità di questo materiale per migliorare le prestazioni dei veicoli e l’esperienza del cliente, allo stesso tempo promuovendo la decarbonizzazione del settore dei trasporti.La piattaforma di materiali sintonizzabili diha ...

Stellantis investe in Lyten ed entra nella produzione di sistemi Fuel Cell 35 16 Maggio 2023Le dichiarazioni di Carlos Tavares Carlos Tavares , CEO di Stellantis, ha invece affermato che sono rimasti impressionati dal potenziale di questa tecnologia in grado di contribuire a una mobilità ...e Lyten svilupperanno delle applicazioni per batterie innovative per EV al litio - zolfo , alleggerimento dei veicoli e soluzioni avanzate di rilevamento a bordo, spiega una nota.

TORINO (ITALPRESS) - Stellantis N.V. e Lyten, Inc. hanno annunciato oggi che Stellantis Ventures, il fondo di venture capital di Stellantis, ha investito i ...Durante l’evento è stato possibile, inoltre, assistere alle presentazioni di alcuni dei principali partner e clienti di Solvay, come Stellantis e PPE-Precision Polymer Engineering, sul ruolo chiave ...