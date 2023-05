Stellantis - Anche le batterie al litio-zolfo per le elettriche del futuro

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il gruppo, tramite il suo fondo di venture capital, ha deciso di investire nell'azienda californiana Lyten per accelerare la commercializzazione delle applicazioni della tecnologia Lyten 3D Graphene, tra cuialper auto, materiali compositi leggeri e innovativi sistemi di rilevamento a bordo. Le. In particolare, gli accumulatori alprodotti con il grafene tridimensionale non utilizzano nichel, cobalto o manganese come materiali catodici e, di conseguenza, hanno un'impronta di carbonio stimata inferiore del 60% rispetto alle miglioriattualmente disponibili. Inoltre, possono offrire una densità energetica più che doppia rispetto agli ioni di ...