Stefano De Martino chiude Bar Stella Non conduce la festa scudetto Napoli?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si conclude stasera la terza edizione di Bar, il varietà andato in onda per tre appuntamenti settimanali in seconda serata su Rai2.Depuò ritenersi soddisfatto: l'attuale stagione ha superato in termini di share e spettatori le due precedenti. Il debutto dello scorso 25 aprile aveva fatto registrare l'8.1% di share. La puntata più seguita è stata quella dell'11 maggio scorso con 664.000 spettatori. Il conduttore ha scelto di congedarsi dal pubblico del secondo canale della Tv di Stato ospitando Arisa e Giorgio Mastrota. Il conduttore avrebbe "scommesso zero" sulla possibilità che questo programma ideato da lui potesse arrivare alla terza edizione. "Tre anni fa sono andato in Rai con un foglio in mano e una bozza di questo late night show, se possiamo chiamarlo così. Ora siamo alla terza edizione, è un piccolo ...