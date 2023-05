Star Trek | Strange New Worlds 2 | il nuovo trailer della seconda stagione VIDEO

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ecco ildiNew: ladello show sarà disponibile a partire dal 15 giugno in streaming su Paramount+. Paramount+ ha appena pubblicato ilufficiale diNew2, l'attesissimaserie originale, acclamata dalla critica. È inoltre disponibile la locandina ufficiale. Lasarà trasmessa in anteprima giovedì 15 giugno su Paramount+ in Italia, oltre che negli Stati Uniti, nel ...

Paramount+ presenta il trailer ufficiale dell'attesissima seconda stagione della serie originale, acclamata dalla critica: STRANGE NEW WORLDS. È inoltre disponibile la locandina ufficiale della seconda stagione. La seconda stagione sarà trasmessa in anteprima giovedì 15 giugno su Paramount+ in Italia, oltre che ...Non è una sorpresa: la seconda stagione di: Strange New Worlds , al via il 15 giugno su Paramount+ , includerà un crossover - in parte live - action e in parte animato - con: Lower Decks , la prima serie animata dello...53 minuti fa Paramount+ ha appena diffuso un nuovo full trailer per la seconda stagione di: Strange New Worlds , accompagnato da un poster che mette in luce l'equipaggio della U. S. S. Enterprise. Premi sull'immagine per ingrandirla. L'anteprima (che trovate in calce all'articolo) ...

Star Trek: Strange New Worlds, il trailer della seconda stagione Sky Tg24

Ecco il nuovo trailer di Star Trek: Strange New Worlds: la seconda stagione dello show sarà disponibile a partire dal 15 giugno in streaming su Paramount+.Paramount+ ha condiviso il trailer italiano e il poster della stagione 2 della serie Star Trek: Strange New Worlds, in arrivo a giugno ...