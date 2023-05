Stadi di allucinazione

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 maggio 2023) Mancanza di risorse o di scelte chiare per nuovi impianti, infinite trafile burocratiche che impediscono la ristrutturazione di quelli storici. La gestione pubblica dei campi dove giocano le squadre italiane non riesce a stare al passo con le esigenze del calcio attuale, come dimostrano i casi di Roma, Firenze e Milano. Le soluzioni ci sarebbero, ma vanno adottate in tempi stretti. Anche per essere competitivi in vista degli Europei 2032. Ventinovenuovi negli ultimi 25 anni per un investimento di oltre un miliardo di euro. La nazione che può togliere l’organizzazione degli Europei di calcio del 2032 all’Italia è la Turchia, dove non sono stati con le mani in mano. In Italia, invece, nel medesimo periodo ne sono stati costruiti solo cinque e da anni, tra pastoie burocratiche e contrasti tra club e amministrazioni locali, si trascinano autentiche telenovele come ...