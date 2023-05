“Sta con un altro” Ida Platano | vista fuori con un uomo misterioso | stavolta lo ammette

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023) Uomini e Donne, bomba su Idae Alessandro Vicinanza: la dama beccata a pranzo con un. Non si è fatta attendere la reazione di Riccardo Guarnieri che ha sparato a zero sulla ex fidanzata. A dare la notizia del pranzo con ‘l’’ è stata proprio Idaal centro, in queste settimane, di tantissimi gossip sulla sua vita privata. Sono in pochi, infatti, a credere alla relazione tra il cavaliere napoletano e Ida. Di più, c’è chi scommette su un suo ritorno in studio a settembre, pronta a riprendere il filo del discorso con Riccardo Guarnieri. >“Ma hai visto che orrore?”. Alessandro Basciano, l’errore nel tatuaggio per la figlia Celine Blue Maria De Filippi, da parte sua, sembra abbia pronto per Ida un ruolo inedito: secondo il sito Blastingnews, ...