Sport in tv oggi giovedì 25 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 25 maggio 2023)25ci aspetta una giornata ricca di. Il Giro d’Italia prosegue con la tappa di montagna che si concluderà in cima a Val di Zoldo. Incominciano gli Europei di canottaggio e Piazza di Siena per quanto riguarda l’equitazione. Proseguono i tornei della settimana per il tennis e ci sarà da divertirsi anche con il golf. L’Italia affronterà la Bulgaria in un’amichevole di volley, poi spazio ai Mondiali di tennistavolo e al consueto menu di calcio. Da seguire anche i quarti di finale dei Mondiali di hockey ghiaccio, l’amichevole di basket femminile tra italia e Spagna, il Grand Prix di judo a Linz e le altre corse ciclistiche di giornata. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegli...