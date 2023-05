SPECIALE ROLAND GARROS 2023 | interviste | diari e audio da Parigi

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si entra nel clou della stagione sulla terra rossa europea, con il– secondo slam stagionale – che prende il via e ci regalerà tre settimane di emozioni tra qualificazioni e main draws. Di seguito potrete trovare tutti i nostri approfondimenti direttamente dai campi e dalle sale stampa diai protagonisti,di giornate ricche di tennis e non solo. TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI TABELLONE QUALIFICAZIONI FEMMINILI PROGRAMMA E COPERTURA TV QUALIFICAZIONI IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO MONTEPREMI QUALIFICAZIONI GIOVEDI’ 25 MAGGIO INTERVISTA AD ANDREA VAVASSORI INTERVISTA A GIULIO ZEPPIERI MERCOLEDI’ 24 MAGGIO ILO DI GIORNATA INTERVISTA A FLAVIO COBOLLI INTERVISTA AD ANDREA VAVASSORI INTERVISTA A GIULIO ZEPPIERI MARTEDI’ ...