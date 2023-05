Specchia | De Laurentiis aveva cercato qualche altro

(Di giovedì 25 maggio 2023) A "Punto Nuovo Sport Show", Paolo, Allenatore: "Il rapporto tra Dee Spalletti è molto complicato. Io ho una mia idea di ADL: è un tuttologo, uno che soffre del successo degli altri, uno che accentra e che ha un grosso culto di sé. A volte tende al narcisismo. Non è un caso che sia un presidente incapace di lasciarsi bene con i personaggi forti della sua gestione, allenatore o giocatore che sia. Già lo scorso anno il rapporto tra lui e Spalletti ha subìtocolpo, visto che ADLallenatore dopo lo Scudetto mancato nel 2022. Questo ha dato molto fastidio a Spalletti, che se lo sarà legato al dito. In estate sentivamo addirittura voci dal ritiro che raccontavano di due personaggi che si detestavano. Per fortuna e ...

