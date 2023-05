Spari durante festa di bimbi | si è costituito un altro ragazzo | ha 17 anni

(Di giovedì 25 maggio 2023) Hanno 19 e 17i due ragazzi fermati ieri dai Carabinieri perché ritenuti presunti responsabili della sparatoria all’esterno di un bar in piazza Cattaneo a Sant’Anastasia, nella quale è rimasta ferita una bimba di 10. Il più grande si chiama Emanuele Civita ed è stato individuato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

contro una bimba, ora basta' I FERMI Ieri sera è scattato il fermo del 19enne Emanuele Civita, precedenti per droga e armi, figlio del 43enne ritenuto affiliato al clan D'Avino, egemone a ...Feriti anche il padre e la madre, ipotesi raid dopo litecontro un bar nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Feriti ...l'azione di fuoco è rimasta coinvolta ...... invece, un altro figlio della coppia, di appena 6 anni, che al momento deglisi trovava all'interno del bar insieme ad altri conoscenti, ai quali è stato poi affidatoi soccorsi, in ...

Sant'Anastasia, spari davanti al bar: colpita una bambina durante una festa. Feriti anche madre e padre. Ferma ilmessaggero.it

Serata di follia a Sant'Anastasia, alle porte di Napoli, dove una bambina di 10 anni è stata colpita accidentalmente alla testa da uno dei colpi, almeno ...La donna era con il marito e la figlia a mangiare un gelato quando due persone in sella a uno scooter hanno sparato almeno dieci colpi con una mitraglietta. “La signora ha riportato una ferita superfi ...