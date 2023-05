Spari contro la casa e l’auto del suocero e del cognato | arrestato 44enne

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Carbonara di Nola hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Nola, su richiesta della locale procura, a carico di unincensurato di Ottaviano. L’uomo è gravemente indiziato di porto illegale di arma comune da sparo e minaccia grave. Secondo quando documentato dai militari, coordinati dalla procura nolana, il, per motivi di natura economica, avrebbe esploso 13 colpi d’arma da fuocol’abitazione e i veicoli dele del. Durante le indagini, i carabinieri hanno sequestrato l’arma verosimilmente utilizzata durante il raid, una pistola beretta cal. 9×21 mm, detenuta legittimamente. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari. L'articolo proviene da ...

