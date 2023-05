Spari contro bar | la bimba ferita è fuori pericolo Accusa di tentato omicidio per i due sparatori

... veicolo su la folla e poi- Morto un turista italiano Avrebbe dovuto far ritorno in Italia ... La procura di Bastia ha fatto sapere di aver aperto un'inchiestaignoti per tentato omicidio. ...E' rimasto illeso, invece, un altro figlio della coppia, di appena 6 anni, che al momento deglisi trovava all'interno del bar insieme ad altri conoscenti, ai quali è stato poi affidato durante ...Una turista italiana sarebbe rimasta gravemente ferita all'addome ieri sera da un colpo d'arma da fuoco mentre, con la famiglia, si trovava in un'area di sosta nella zona di Casanova, in Corsica. Lo ...

Napoli, spari contro un bar: feriti padre, madre e bimba di 10 anni | Fermati un 17enne e un 19enne TGCOM

Spara e uccide il fratello: «Lite feroce e poi l'omicidio davanti al figlio». La vittima l'aveva minacciato col coltello Spari contro un bar: feriti papà, mamma e figlia di 10 anni. La bimba è grave. ...Una turista italiana sarebbe rimasta gravemente ferita all’addome ieri sera da un colpo d’arma da fuoco mentre, con la famiglia, si trovava in un’area di sosta nella zona di Casanova, in Corsica. Lo s ...