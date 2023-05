Spacciatori di identità

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 maggio 2023) Patenti, tessere sanitarie, certificati vari. Panorama ha contattato chi stampa perfette imitazioni di documenti. E si fa anche pubblicità... Il video mostra un passaporto con tutte le bande magnetiche e le filigrane al loro posto. Le pagine vengono sfogliate una dopo l’altra al buio, illuminate da una luce viola che evidenzia le bande luminescenti. Sotto il nome, un po’ sgrammaticato, della pagina, «Euroopean papers», l’indicazione che il post è «sponsorizzato». È stata praticata, insomma, una profilazione dei target da raggiungere. Non è Telegram o il Dark web, dove solo con difficili ricerche è possibile rintracciare un canale utile. Glidi documenti falsi per immigrati irregolari diretti in Europa si muovono con una certa sfacciataggine sul social più popolare, Facebook, che accetta perfino il pagamento per post sponsorizzati passati indenni alle ...