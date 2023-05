Sottoscritta la convenzione tra l’Unisannio e l’Inapp

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSviluppare un’ampia e intensa collaborazione su competenze di carattere giuridico, economico, statistico, ingegneristico e informatico. È quanto prevede ladall’Università degli Studi del Sannio e-Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche. In base all’intesa saranno favoriti progetti congiuntidi formazione e ricerca, attività di consulenza tecnico-scientifica, iniziative di animazione territoriale sulle tematiche dello sviluppo locale e del mercato del lavoro, oltre ad attività di stage e tirocini previsti per studenti e studentesse dell’ateneo sannita presso le sedi del. Il protocollo è stato firmato stamani dal Rettore UNISANNIO Gerardo Canfora e dal presidente delSebastiano Fadda. “L’accordo con l’Istituto ...