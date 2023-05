Sorteggio Roland Garros 2023 oggi | orario e programma Sinner rischia un tabellone di ferro

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’edizionedelprenderà il via ufficialmente. Più precisamente alle ore 14.00, dato che vivremo ildeldel secondo torneo del Grande Slam di questa stagione. Questo pomeriggio, quindi, inizieremo a farci una idea di quale protagonista dovrà affrontare il cammino più complicato e quello più semplice, verso il grande sogno di vincere la finale di domenica 11 giugno sul Court Philippe Chatrier. La prima notizia della edizione numero 122 del torneo parigino è che non ci sarà il suo dominatore, ovvero Rafa Nadal. Lo spagnolo, ancora alle prese con problemi fisici assortiti, ha dovuto alzare bandiera bianca e, di conseguenza, lascerà il suo trono (detenuto per ben 14 volte) ad un nuovo “Re” della terra rossa. Senza il nativo di Manacor, quindi, chi ...