Sony ha svelato “Project Q” | schermo da 8” per giocare in streaming da PS5

(Di giovedì 25 maggio 2023) Non sarà un console autonoma, ma consentirà diai titoli presenti sulla console madre PS5 attraverso il Remote Play via Wi-Fi. Verrà lanciata entro l’anno....

Prime Video haoggi le prime immagini della seconda stagione de La Ruota del Tempo . La seconda stagione ... La Ruota del Tempo è co - prodotta da Amazon Studios ePictures Television ...A distanza di pochissimo dall' avvio del nuovo PlayStation Showcase ,haalcuni dati e anticipazioni interessanti dal punto di vista commerciale - in particolare su cloud gaming, PC gaming e PS VR2. Sono in genere tutte buone notizie, ma ecco i dettagli più ......Persona 6 finisca per arrivare sulle console Xbox dopo la fine dell'esclusiva temporale con. ... Egli ipotizza che il gioco sarà probabilmenteentro la fine dell'anno , potenzialmente al ...

Project Q, Sony svela la console portatile per giocare, via Wi-Fi, ai ... Hardware Upgrade

Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, ha fatto i complimenti a Sony per il PlayStation Showcase.Non perdetevi questa offerta fantastica: questo portatile Huawei di fascia alta vanta un super monitor e componentistica veramente ottima. Oggi è in sconto del 20% e, considerando i contenuti tecnolog ...