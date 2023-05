Sono Miloševic |  un viaggio immersivo tra i processi della storia |Video

Nel cast ciZafreen Zairizal, Deena Ezral e Piqa. Il premio French Touch è invece stato assegnato a Paloma Sermon - Dai con il suo It's Raining in the House. Il film belga segue la ...alcune delle esperienze interattive offerte ai giuristi del terzo millennio da "Immersive Trial Bicocca", la nuova piattaforma didattica digitale progettata dal Dipartimento di Giurisprudenza ...Questa cosa l'ho capita dopo, quandocresciuto e l'ho apprezzata moltissimo. Ancora di più da quandodiventato padre anch'io. Il progetto era quello di restare in Svizzera o c'era la ...