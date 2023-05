Sondaggi politici elettorali oggi 25 maggio 2023 | le proteste degli eco-attivisti sono “intollerabili” per la maggior parte degli italiani

(Di giovedì 25 maggio 2023)25– Gligiudicano “” leeco-che bloccano strade o imbrattano i monumenti: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Ipsos per il programma DiMartedì, in onda su La7 nella serata di martedì 23. L’istituto diretto da Nando Pagnoncelli, che ha presentato i risultati della rilevazione durante la trasmissione condotta da Giovanni Floris, ha chiesto al campione la seguente domanda: “Le...

leggi anche: tonfo di Schlein, bene Salvini e M5s con Calenda in ripresa Sondaggio efficacia presidenti di Regione: Solinas ultimo Se Luca Zaia non è di certo una novità per quanto ...... con il primo leggermente favorito nei. Invece l' appuntamento elettorale in Grecia si è ... dalla sorveglianza die giornalisti all'assegnazione di fondi ai media vicini al governo. ......allarme e netta chiusura dei loro maggiorenti, si comincia a registrare un netto sentimento negativo un po' ovunque. Almeno questo ci dice una recente rilevazione compiuta da Noto, ...

Sondaggi politici, per Fdi consensi stabili sotto al 30%, M5s mai così giù dalle elezioni politiche Fanpage.it

I sondaggi delle ultime settimane non lasciavano molti dubbi: il candidato Bandecchi, il più estraneo alle tradizionali dinamiche partitiche della città, era tra ...L’AQUILA – “Il coordinatore regionale del Pd Abruzzo, Michele Fina, spesso si avventura in comunicati stampa per commentare le classifiche di gradimento dei Presidenti delle Regioni. Ricordo, infatti, ...