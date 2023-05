Solvay | Dry Room per batterie green

(Di giovedì 25 maggio 2023)investe un milione di euro nel Centro di Ricerca di Bollate nel nuovo laboratorio “Dry” perIl Centro Ricerca diBollate si conferma polo d’eccellenza nello sviluppo di tecnologie sostenibili per la mobilità del futuro. La presentazione avvenuta in occasione delle celebrazioni del 160° anniversario del GruppoIn occasione del 160° anniversario della storia industriale del Gruppo, le cui origini risalgono al 1863 quando fu fondato da Ernestin Belgio, si tengono in tutti i siti del Gruppo nel mondo i Citizen Day, una serie di iniziative ed eventi dal titolo For Generations to Come per condividere l’importante traguardo con tutti i principali stakeholder e confrontarsi su sfide e opportunità ...

L’attuale vision, in linea con i principi del nostro fondatore oggi è: connettere persone, idee ed elementi per reinventare il progresso”, ha commentato Marco Martinelli, Country Manager Solvay Italia ...Milano, 25 mag. (Adnkronos) – In occasione del 160esimo anniversario della storia industriale del Gruppo Solvay, le cui origini risalgono al 1863 quando fu fondato da Ernest Solvay in Belgio, si tengo ...