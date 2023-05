“Solo la Ferrari” | annuncio e colpo di scena | svolta Hamilton

(Di giovedì 25 maggio 2023) Continuano a tenere banco le voci di mercato all’interno di Formula Uno. Clamorosa frecciata intanto nei confronti di Lewis. Il mondo della Formula Uno è in fibrillazione e c’è grande attesa per i prossimi eventi, a partire dal Gran Premio di Montecarlo, in programma nel prossimo weekend. Oltre a questo nel circuito i rumors di mercato hanno fatto letteralmente impazzire i fan. Una delle voci più eclatanti è senza dubbio quella lanciata negli ultimi giorni dai colleghi del Daily News. Secondo il tabloid britannico lasarebbe pronta ad offrire un mega ingaggio da 4o milioni di sterline annui al sette volte campione del mondo Lewis. Al momento non sono arrivate conferme o smentite, ma in tanti hanno sottolineato questa voce e c’è curiosità anche riguardo chi potrebbe sostituire il fenomeno inglese. Il ...

... interprete e coautore del testo (in collaborazione con Rita Pelusio & Domenico). L'opportunità di riportare alla memoria quella vicenda consiste nel fatto che non si trattadi un ...... restano Romeggio, Cittadino e Borca, non c'è più Massimo Gervasoni che faràil consigliere ... Mauroper la minoranza) e dei consiglieri che andranno all'Unione montana: il sindaco Toscani ...... quando il capoluogo piemontese è ancora a pieno titolo la capitale dei motori, nond'Italia ... A quindici anni reinterpreta lo stile della400 Superamerica del 1961 e lo fa per diletto ...

Marko choc su Hamilton: "Solo Ferrari potrebbe renderlo il più ... FormulaPassion.it

Arrivano novità per quanto concerne la ZTL Roma che andrà in vigore da novembre 2023. A parlarne è stato il Sindaco Gualtieri. Con le ultime notizie si ha un'idea ...Sensazioni positive in vista di Montecarlo anche per il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur: “Il prossimo è un appuntamento speciale per Charles – ha detto il manager francese – insieme ai ...