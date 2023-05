Sole e pioggia | come sarà il tempo nel weekend

Leggi su agi

(Di giovedì 25 maggio 2023) AGI - Ancora temprali previsti nel nord Italia a causa di una 'goccia d'aria fredda' in quota che transita sull'Europa centrale. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che indicano pero' per i prossimi giorni giornate all'insegna della prevalente stabilità, seppure con acquazzoni erali pomeridiani che interesseranno soprattutto i rilievi. Previste, inoltre, temperature miti per ilcon qualche disturbo pomeridiano specie su Alpi e Appennino. Per l'inizio di giugno e dunque dell'estate meteorologica, si attendono fasiggiate alternate arali in un contesto termico caldo ma senza eccessi. Previsioni meteo per oggi: Al nord Al mattino acquazzoni erali sulle regioni di nord-ovest e qualchetra Lombardia ed Emilia Romagna, variabilità ...