Società Agricola Suvignano | “Per lavorare con noi occorre il rating reputazionale digitalizzato”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Murlo (SI), 25 maggio 2023) - Primo esperimento di place reputation nell'Infosfera per proteggere gli operatori economici da infiltrazioni criminali 25 maggio 2023 – ore 15:00 / 19:00 Sala Polifunzionale della Scuola Primaria Dario Neri – Via Toscana 6, Vescovado di Murlo (SI) Murlo (SI), 25 maggio 2023 - Lacontrollata da Ente Terre Regionali Toscane, simbolo delle confische alla mafia, illustra a fornitori e dipendenti la strategia nazionale di qualificazionedigitale Italia Virtute. Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di promuovere l'“economia comportamentale” ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi ...