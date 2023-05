Social Word Film Festival | torna dal 2 al 9 luglio nella tredicesima edizione

... Alessandro Baricco accolto come unastar, una star della parola (che ha annunciato il suo ... E se invertissimo la rotta Se si pagasse anche da noi Tra gli stand e suila proposta agli ...... which has been partly forgotten in the age ofmedia and Maneskin. It is not about rejecting ... Guareschi e Scerbanenco Centrists don't know the model to follow A magicis cheering up the ...... organizzò la rassegna intitolata 'Sanremo in The' a Tokyo, a New York, a Francoforte, a San ... Lo strascico Suinon sono mancati i commenti sulla questione. Gli utenti si sono divisi: c'è ...

Cerchiamo social media manager per nuovo progetto editoriale Circolo Mario Mieli

La regina del rock'n'roll si è spenta nella sua casa in Svizzera ieri 24 maggio, all'età di 84 anni, dopo una lunga malattia. Colleghi, amici e fan la ricordano e la salutano sui social. Tra le voci p ...NEW YORK - I social media presentano "profondi rischi" per i bambini. A lanciare l'allarme e' il 'surgeon general', il responsabile della salute pubblica Usa Vivek H. Murthy. In un rapporto di 19 ...