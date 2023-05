Questo non è un sogno futuristico, ma la realtà offerta dalle. Esistono già, infatti, sofisticati elettrodomestici che rispondono ai comandi vocali, interruttori di luce che fungono ...TCL specializes in the research, development and manufacturing of consumer electronics products ranging from TVs, audio andappliances. Visit the TCL website at https://www.tcl.com . View ...Alexa punta diventare una presenza pervasiva della nostra vita digitale, una porta d'ingresso per contenuti, servizi sempre più a valore aggiunto e abilitatore dellaattraverso il ...

Smart home, la casa del futuro tra comfort e sicurezza Gazzetta del Sud

Su iOS 17 arriverà un'app Diario, che servirà per tracciare il nostro umore direttamente su iPhone. Scopri di più ...Gli iPhone diventeranno display per la smart home con iOS 17, con widget dedicati e opzioni per controllare i dispositivi ...