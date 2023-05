Sky Sport Serie B 2022 23 Playoff e Playout | Palinsesto Telecronisti NOW 25 | 26 | 27 Maggio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Appuntamento con laBKT/2023, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 25 a sabato 27si torna in campo per l’andata die del turno preliminare di. Si inizia giovedì 25 con la lotta per la salvezza tra Cosenza e Brescia, in campo alle 20.30 su SkyUno, SkyCalcio, Sky251 e in streaming su...

L'annuncio del ritiro di Carmelo Anthony è stato accolto con rispetto da parte della NBA, tanto dai giocatori quanto dalle sue ex squadre. Il nono miglior realizzatore nella storia della lega però ha ...In arrivo sue in streaming su NOW un weekend imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1: live da Monte - Carlo il Gran Premio di Monaco da giovedì 25 a domenica 28 maggio suF1,Uno,4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel vivo dell'evento con le prime sessioni di prove libere di Formula 2 , Formula 3 , Porsche Super Cup e la ...Il torneo degli "Skyrozzati" all'insegna della beneficenza Due squadre di giornalisti, laTeam e laTg 24 Team, la formazione "Amici degli Scarrozzati", che riunisce gli operatori e ...

Sky Sport Motori Weekend | F1 Gran Premio di Monaco e 500 miglia di Indianapolis Digital-Sat News

Il Mondiale di F1 fa tappa nel Principato di Monaco. Si torna in pista dopo i giorni drammatici dell'alluvione in Emilia-Romagna che ha imposto anche l'annullamento della gara all'Autodromo "Enzo e Di ...Dopo la vittoria della nona Coppa Italia della storia dell'Inter, Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, entrambi in scadenza nel 2024, hanno confermato di essere vicini al rinnovo. "Penso proprio che ...