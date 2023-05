Sky Italia compie 20 anni | a Milano due giorni di ospiti ed eventi gratuiti aperti al pubblico

(Di giovedì 25 maggio 2023) Duedi interviste e approfondimenti condi eccezione per festeggiare i 20di Sky: il 14 e il 15 giugno a, l’azienda ha organizzato una duedi incontria tutta la cittadinanza, in cuini e internazionali si confronteranno sulle prossime sfide dell’industria creativa e televisiva. La location per l’evento “Sky 20” sarà la prestigiosa cornice di Palazzo Reale, in particolare la Sala delle Cariatidi, che si trasformerà in un vero e proprio studio televisivo: per l’occasione, si alterneranno personalità provenienti dal mondo della politica, dell’economia, dello sport, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo, che dialogheranno e si ...

Ecco la classifica aggiornata dopo gli Internazionali d'1) CARLOS ALCARAZ - 6815 punti 2) DANIIL MEDVEDEV - 6330 punti 3) NOVAK DJOKOVIC - 5955 punti Vai alla FotogalleryLa pubblicità diWiFi è ingannevole: lo afferma Tom Mockridge , AD di Virgin Fibra che in passato ha rivestito lo stesso ruolo in. Il manager ritiene che l'offerta reclamizzata sui media come ' Senza Vincoli ' rappresenti una pratica commerciale scorretta . ' I vincoli contrattuali esistono eccome ', scrive in una ......su DAZN eSport ) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Assente Gagliardini per squalifica, Onana torna tra i pali dopo la finale di Coppa...

Ex AD di Sky Italia punta il dito contro Sky Wifi, basta pubblicità ... Tom's Hardware Italia

Virgin Fibra critica la pubblicità di Sky WiFi "Senza Vincoli", che ritiene possa trarre in inganno i potenziali clienti ...Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato di Vincenzo Italiano ai microfoni dell’emittente satellitare: “E’ inevitabile che finisca nel mirino di ...