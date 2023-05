Siviglia - Roma | Olimpico con i maxischermi per la finale | la società ha fatto richiesta | si va verso il sì

- Cresce l'attesa e l'adrenalina in casain vista della finale di Europa League, in programma il 31 maggio, che i giallorossi disputeranno contro il. Il conto alla rovescia è iniziato e tra chi è fiducioso per la gara c'è ...Laha fatto richiesta ufficiale a Sport e Salute per l'apertura dello Stadio Olimpico in occasione della finale di Europa League . Il club giallorosso, per il match coldel 31 maggio, ...Dopo aver guidato laun anno fa alla conquista della Conference, Josè Mourinho sogna il bis: appuntamento a Budapest il 31 maggio contro il, in palio c'è l'Europa League. "E' una ...

Il centrocampista croato: "Sarà dura giocare contro lo Special One, conosciamo bene le sue squadre. Sarà un piacere incontrarsi di nuovo, è uno dei migliori di sempre" ...La Roma ha ormai abbandonato l’obiettivo quarto posto e concentrerà tutte le sue forze nella sfida contro il Siviglia. Lo stesso discorso può essere fatto per la Fiorentina, che occupa un anonimo ...