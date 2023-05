Siviglia-Roma | Dybala ci sarà? L’annuncio di Mourinho!

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Danon mi aspetto niente. Non è che sta nascosto ad allenarsi. Purtroppo non è così. Penso che non cia Budapest, però ho la speranza che una panchina la possa fare, pensando che sia l’ultima gara della stagione“. Così Josè Mourinho ha parlato nella conferenza stampa che precede il prossimo impegno di campionato dellacontro la Fiorentina, uno degli ultimi crocevia della stagione giallorossa., Mourinho perde pezzi: le ultime anche su Pellegrini e SpinazzolaMourinhoIl tecnico portoghese non ha parlato soltanto delle condizioni di Paulo, ma ha fatto il punto generale sulla situazione infortunati, sottolineando anche quelle che sono le condizioni di Pellegrini e Spinazzola. “Finale di Europa ...

- Cresce l'attesa e l'adrenalina in casain vista della finale di Europa League, in programma il 31 maggio, che i giallorossi disputeranno contro il. Il conto alla rovescia è iniziato e tra chi è fiducioso per la gara c'è ...Laha fatto richiesta ufficiale a Sport e Salute per l'apertura dello Stadio Olimpico in occasione della finale di Europa League . Il club giallorosso, per il match coldel 31 maggio, ...è una partita completamente aperta, sono due squadre forti. Stesso discorso per Fiorentina - West Ham. Le squadre italiane possono puntare a tre vittorie, chiaramente non con facilità ...

Il centrocampista croato: "Sarà dura giocare contro lo Special One, conosciamo bene le sue squadre. Sarà un piacere incontrarsi di nuovo, è uno dei migliori di sempre" ...La Roma ha ormai abbandonato l’obiettivo quarto posto e concentrerà tutte le sue forze nella sfida contro il Siviglia. Lo stesso discorso può essere fatto per la Fiorentina, che occupa un anonimo ...