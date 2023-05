Siviglia | Gomez | «La Roma? Si tratta di una big d’Europa che ha giocatori importanti | dobbiamo stare attenti»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il Papu, giocatore del, ha parlato alla stampa in occasione del UEFA Media Day in vista della finale di Europa League Il Papu, giocatore del, ha parlato alla stampa in occasione del UEFA Media Day. PAROLE – «La? Sidi una big, ha, perché Mourinho prepara molto bene le partite. Non ho sentito Dybala, spero possa giocare. Ho avuto anche Spinazzola come compagno, è uno dei migliori terzini italiani, con loro in campo ci sarà spettacolo per la gente. Come si sta preparando il? Ora stiamo pensando al campionato, abbiamo il Real Madrid in casa ma la finale comunque ...

Il Papu, giocatore del, ha parlato alla stampa in occasione del UEFA Media Day in vista della finale di Europa League Il Papu, giocatore del, ha parlato alla stampa in occasione ...Anche per il, così come per la Roma, oggi è il 'media day' voluto dall'Uefa e a parlare, oltre al tecnico José Luis Mendilibar, è l'ex atalantino 'Papu'che non nasconde le difficoltà ...Per ilha parlato anche il Papu, ai microfoni di Sky Sport. "Nessuno pensava arrivassimo in finale. Adesso ci troviamo in una buona posizione in campionato e siamo in finale di Europa ...

Siviglia, il 'Papu' Gomez: "Le squadre italiane sanno come affrontare le finali" Tutto Juve

La Puskás Aréna di Budapest ospita la finale di UEFA Europa League 2022/23 tra il Siviglia, sei volte vincitore della competizione (record), e la Roma, che l'anno scorso si è aggiudicata la prima ...(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "La Roma Si tratta di una big d'Europa, ha giocatori importanti, dobbiamo stare attenti, perché Mourinho prepara molto bene le partite. Non ho sentito ...