Sinistroide arricchito | cosa è arrivato a chiedermi | Siffredi umilia Fedez

(Di giovedì 25 maggio 2023) Volano stracci trae Rocco. L'attore a luci rosse replica per le rime al rapper che lo aveva accusato di aver rifiutato l'ospitata a Muschio Selvaggio. Il motivo? A detta del marito di Chiara Ferragni,voleva essere pagato. "Ha detto la verità - mette subito le mani avanti l'attore a luci rosse -. Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l'aereo. Ma se ne vada… dove dico io! Lui ovunque si trova vuole l'ospitalità e ville da 100mila euro al mese. Ma gratis". Intervistato da Mowmag,non ci va per il sottile: "Lo so perché una era di un mio amico. E chiede gratis solo perché si chiama. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l'aereo e l'hotel? Ma non era lui che qualche anno fa prendeva in giro i comunisti coi rolex? ...

"È un sinistroide arricchito...". Così Rocco Siffredi asfalta Fedez ilGiornale.it

